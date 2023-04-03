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У парламенті Фінляндії буде лише 1 російськомовний депутат, половина кандидатів не набрали і 100 голосів

Понеділок, 3 квітня 2023, 08:09

За підсумками виборів у Фінляндії до парламенту з російськомовних кандидатів пройшла лише Марія Гузеніна від Соціал-демократичної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Гузеніна, яка представляє партію чинної прем'єрки Санни Марін, обирається до фінського парламенту вже вп'яте, вперше вона обиралася в 2007 році. На виборах у неділю вона отримала 12 077 голосів у своєму окрузі.

У Гузеніної мама росіянка і вона розмовляє російською мовою, але народилася і виросла в Гельсінкі.

З решти російськомовних кандидатів найближче до мандата підійшов заступник мера Гельсінкі Даніель Сазонов з Національної опозиційної коаліції, що перемогла на виборах. У фінській столиці він набрав 2618 голосів.

Загалом на виборах балотувалися 14 російськомовних кандидатів, половина з них не змогли набрати і сотні голосів.

Нагадаємо, парламентські вибори у Фінляндії у неділю виграли партії, які останні чотири роки були в опозиції. Соціал-демократична партія чинної прем'єрки Санни Марін стала лише третьою.

Голосування відбувалося за кілька днів до офіційного вступу Фінляндії в НАТО, що стало можливим після того, як Туреччина ратифікувала заявку країни на членство цього тижня.

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Фінляндія

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