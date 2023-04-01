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Швеція привітала Фінляндію із наближенням моменту вступу в НАТО

Субота, 1 квітня 2023, 19:01

Офіційний Стокгольм привітав Фінляндію із завершенням тривалої процедури ратифікації її вступу до НАТО, яку вона завершила швидше, ніж Швеція – попри сподівання країн стати членами Альянсу одночасно.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву 1 квітня опублікувало МЗС Швеції. 

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що протокол про вступ Фінляндії ратифікували вже всі члени НАТО і тепер країна за лічені дні стане повноправним членом Альянсу. 

"Ми дуже раді за Фінляндію. Це важливий крок уперед для нашої братньої країни, і коли ми станемо членами (НАТО), це посилить безпеку і Фінляндії, і Швеції. Але як зазначає і сама Фінляндія, їхнє набуття членства не буде завершеною справою, доки Швеція також не стане членом Альянсу", - зазначив міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.  

Він додав, що уряд продовжить роботу у цьому напрямку. 

"Нашою метою залишається, щоби Швеція стала членом НАТО із прив'язкою до саміту у Вільнюсі", - додав Тобіас Більстрьом.

Як відомо, президент Туреччини вже затвердив рішення парламенту про ратифікацію фінського протоколу про вступ. У Гельсінкі очікують, що останні кроки у процедурі будуть завершені цього або наступного тижня. 

Водночас, перспективи схвалення вступу Швеції, яка досі чекає згоди Угорщини й Туреччини, стали ще більш невизначеними. У Стокгольмі вже не впевнені, що зможуть завершити процес вступу до саміту НАТО у Вільнюсі, хоча такий шанс залишається.

У Гельсінкі до останнього сподівалися уникнути сценарію вступу Фінляндії окремо від Швеції – побоюючись, що це залишить неприємний осад у двосторонніх відносинах, хоча публічно Стокгольм висловлює розуміння ситуації. 

Детальніше про те, чого чекати далі у процесі розширення НАТО, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди, або у статті Передостанній крок до НАТО.

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Швеція Фінляндія Розширення НАТО

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