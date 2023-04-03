В парламенте Финляндии будет всего 1 русскоязычный депутат, половина кандидатов не набрали и 100 голосов

По итогам выборов в Финляндии в парламент из русскоязычных кандидатов прошла только Мария Гузенина от Социал-демократической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Гузенина, которая представляет партию действующего премьера Санны Марин, избирается в финский парламент уже в пятый раз, впервые она избиралась в 2007 году. На выборах в воскресенье она получила 12 077 голосов в своем округе.

У Гузениной мама русская и она говорит на русском языке, но родилась и выросла в Хельсинки.

Из оставшихся русскоязычных кандидатов ближе всего к мандату подошел заместитель мэра Хельсинки Даниэль Сазонов из Национальной оппозиционной коалиции, победившей на выборах. В финской столице он набрал 2618 голосов.

Всего на выборах баллотировались 14 русскоязычных кандидатов, половина из них не смогли набрать и сотни голосов.

Напомним, парламентские выборы в Финляндии в воскресенье выиграли партии, которые последние четыре года были в оппозиции. Социал-демократическая партия действующего премьера Санны Марин стала лишь третьей.