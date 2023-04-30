У Німеччини привітали угоду щодо експорту агропродукції з України

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір привітав угоду між ЄС та кількома східноєвропейськими країнами щодо експорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами міністра, Київ гостро потребує надходжень від продажу агропродукції для фінансування оборони від російської агресивної війни.

"Європейська солідарність один з одним і з Україною не повинна бути принесена в короткостроковій перспективі в жертву індивідуальним національним інтересам. Це послаблює всіх і грає на руку російському президенту Володимиру Путіну", – заявив Ездемір.

Нагадаємо, офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію.

У п’ятницю Єврокомісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

"Виняткові захисні заходи", тобто заборону на імпорт, погодили для 4 видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. До переліку не увійшла соняшникова олія.

При цьому будуть проводитися захисні розслідування щодо деяких інших продуктів, включаючи олію.

Також ЄС виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.

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