Україна висловила протест Польщі та ЄС через обмеження для української сільгосппродукції

Офіційний Київ висловив протест Польщі та Європейському Союзу через запровадження обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції як такі, що суперечать Угоді про асоціацію.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко розповів, що ноти протесту передали до посольства Польщі, а також представництва ЄС в Україні і наголосили в них, що ситуація є категорично неприйнятною.

"Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС", – заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що МЗС закликало партнерів шукати збалансоване рішення "на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності".

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", – зазначив речник.

Нагадаємо, у п’ятницю Єврокомісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни обмежили.

"Виняткові захисні заходи", тобто заборону на імпорт, погодили для 4 видів продукції: пшениця, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику. До переліку не увійшла соняшникова олія.

При цьому будуть проводитися захисні розслідування щодо деяких інших продуктів, включаючи олію.

Також ЄС виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах.

В обмін на це п'ять країн ЄС скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції.

Чинні заходи, що запроваджують безмитну торгівлю з Україною, закінчуються 5 червня, тож нові заходи мають набути чинності на день пізніше. Посли ЄС 28 квітня проголосували за відповідний регламент.

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