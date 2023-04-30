В Германии приветствуют соглашение по экспорту агропродукции из Украины

Министр сельского хозяйства Германии Джем Эздемир приветствовал соглашение между ЕС и несколькими восточноевропейскими странами по экспорту сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам министра, Киев остро нуждается в поступлениях от продажи агропродукции для финансирования обороны от российской агрессивной войны.

"Европейская солидарность друг с другом и с Украиной не должна быть принесена в краткосрочной перспективе в жертву индивидуальным национальным интересам. Это ослабляет всех и играет на руку российскому президенту Владимиру Путину", – заявил Эздемир.

Напомним, официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

В пятницу Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

"Исключительные защитные меры", то есть запрет на импорт, согласовали для 4 видов продукции: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

При этом будут проводиться защитные расследования в отношении некоторых других продуктов, включая масло.

Также ЕС выделит пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.