У центрі Марселя обвалилась чотириповерхівка, є постраждалі

Чотириповерховий житловий будинок обвалився в ніч з суботи на неділю в центрі Марселя, поранивши щонайменше п'ятьох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

"Вчора вночі о 12:40 стався обвал будівлі на вулиці Тіволі, 17, який потягнув за собою частину (будівель) на вулиці Тіволі, 15 і 19", - сказав мер другого міста Франції Бенуа Паян у неділю.

"Є серйозні підозри, що причиною обвалу став вибух, але на даному етапі ми повинні залишатися дуже обережними щодо причин", - зазначив префект регіону Буш-дю-Рон Крістоф Мірман, уточнивши, що вибух газу може бути "можливим варіантом".

Після обвалу в будинку спалахнула пожежа, яка заважає пожежникам і собакам обшукувати завали в пошуках можливих вцілілих.

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За даними влади, кількість мешканців, які перебували в будинку, що обвалився посеред ночі, залишається невідомою.

У двох будівлях, пошкоджених після обвалу будинку №17, "одинадцять осіб були евакуйовані". П'ятеро людей поранені, їхній стан "відносно стабільний", повідомив мер Марселя Бенуа Паян.

Інші будівлі на вулиці були евакуйовані з міркувань безпеки в ніч на довгі великодні вихідні, а їхніх мешканців в екстреному порядку відвезли до школи, повідомив регіональний префект.

Розпочато розслідування для з'ясування причин катастрофи. У листопаді 2018 року обвалення двох будинків на вулиці Обань в іншому районі в центрі Марселя, Ноай, призвело до загибелі восьми людей і викликало хвилю обурення проти поганих житлових умов у цьому місті, де, за даними неурядових організацій, 40 000 людей живуть у нетрях.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у місті Лілль на півночі Франції обвалилися два житлові будинки, але жертв вдалося уникнути завдяки місцевому жителю, який помітив тріщини на стіні й попередив про це місцеву владу.