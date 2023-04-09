В центре Марселя обвалилась четырехэтажка, есть пострадавшие

Четырехэтажный жилой дом обвалился в ночь с субботы на воскресенье в центре Марселя, ранив по меньшей мере пять человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

"Вчера ночью в 12:40 произошел обвал здания на улице Тиволи, 17, который потянул за собой часть (зданий) на улице Тиволи, 15 и 19", - сказал мэр второго города Франции Бенуа Паян в воскресенье.

"Есть серьезные подозрения, что причиной обвала стал взрыв, но на данном этапе мы должны оставаться очень осторожными в отношении причин", - отметил префект региона Буш-дю-Рон Кристоф Мирман, уточнив, что взрыв газа может быть "возможным вариантом".

После обвала в доме вспыхнул пожар, который мешает пожарным и собакам обыскивать завалы в поисках возможных выживших.

По данным властей, количество жильцов, находившихся в доме, обрушившемся посреди ночи, остается неизвестным.

В двух зданиях, поврежденных после обвала дома №17, "одиннадцать человек были эвакуированы". Пять человек ранены, их состояние "относительно стабильное", сообщил мэр Марселя Бенуа Паян.

Другие здания на улице были эвакуированы из соображений безопасности в ночь на длинные пасхальные выходные, а их жителей в экстренном порядке отвезли в школы, сообщил региональный префект.

Начато расследование для выяснения причин катастрофы. В ноябре 2018 года обрушение двух домов на улице Обань в другом районе в центре Марселя, Ноай, привело к гибели восьми человек и вызвало волну возмущения против плохих жилищных условий в этом городе, где, по данным неправительственных организаций, 40 000 человек живут в трущобах.

Напомним, в ноябре прошлого года в городе Лилль на севере Франции обвалились два жилых дома, но жертв удалось избежать благодаря местному жителю, который заметил трещины на стене и предупредил об этом местные власти.