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На кордоні Білорусі і Польщі група мігрантів кидала камені в польських прикордонників

Неділя, 9 квітня 2023, 18:08

На польсько-білоруському кордоні група іноземців напала на польських прикордонників, ніхто з офіцерів не постраждав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Інцидент стався біля прикордонного поста в Наревці. Група з 20 агресивно налаштованих мігрантів, яким не вдалося перетнути кордон, закидала польських прикордонників камінням та гілками дерев.

Іноземці нападали з білоруського боку, повідомляють прикордонники.

Загалом за минулу добу 28 осіб безуспішно намагалися перетнути польський кордон. Переважно це були громадяни Пакистану та Вірменії.

Чоловік з Кенії намагався перетнути річку Свіслоч біля Кринок. Поблизу Черемхи двох афганців перевозив громадянин Грузії.

Затримано також двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців через кордон у Біловезькій пущі.

Вздовж 186 км польсько-білоруського кордону побудована сталева огорожа висотою 5,5 метрів. Вона доповнена електронною огорожею (системою камер і датчиків), яка буде працювати на трохи більше ніж 200 км кордону. Тривають роботи з будівництва останньої, приблизно 25-кілометрової ділянки електронної огорожі в районі Наревки і Біловежі.

На Підляшші всі автомобільні пункти перетину кордону з Білоруссю закриті на невизначений строк. Відкриті лише залізничні переходи в Кузниці та Сємянувці.

Нагадаємо, з літа 2020 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

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Польща Білорусь

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