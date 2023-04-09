На границе Беларуси и Польши группа мигрантов бросала камни в польских пограничников

На польско-белорусской границе группа иностранцев напала на польских пограничников, никто из офицеров не пострадал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инцидент произошел возле пограничного поста в Наревке. Группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которым не удалось пересечь границу, забросала польских пограничников камнями и ветками деревьев.

Иностранцы нападали с белорусской стороны, сообщают пограничники.

Всего за минувшие сутки 28 человек безуспешно пытались пересечь польскую границу. Преимущественно это были граждане Пакистана и Армении.

Мужчина из Кении пытался пересечь реку Свислочь возле Крынок. Вблизи Черемхи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Задержаны также два курьера из Таджикистана, которые перевозили иностранцев через границу в Беловежской пуще.

Вдоль 186 км польско-белорусской границы построено стальное ограждение высотой 5,5 метров. Она дополнена электронным ограждением (системой камер и датчиков), которое будет работать на чуть более чем 200 км границы. Продолжаются работы по строительству последнего, примерно 25-километрового участка электронного ограждения в районе Наревки и Беловежи.

На Подляшье все автомобильные пункты пересечения границы с Беларусью закрыты на неопределенный срок. Открыты только железнодорожные переходы в Кузнице и Семянувце.

Напомним, с лета 2020 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

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