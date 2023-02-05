Польські прикордонники останній тиждень щоденно зупиняють десятки мігрантів на кордоні з Білоруссю 

Протягом останнього тижня польські прикордонники щоденно фіксують спроби нелегального перетину кордону мігрантами, що намагаються потрапити у ЄС через територію Білорусі, найбільша група налічувала понад 70 людей.

Про це прикордонники повідомляють у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Так, за суботу 4 лютого незаконно потрапити в країну намагалися 31 особа, 3 лютого – 55, 2 лютого - 46. Найбільше спроб виявили 29 січня, коли перетнути кордон намагалися 76 осіб. Серед мігрантів - громадяни Туреччини, Сирії, Ірану та багатьох країн Африки.

Також повідомляють про затримання осіб, які допомагають мігрантам знайти лазівку у кордоні та продовжити подорож вглиб ЄС.

За тиждень прикордонники впіймали сімох провідників, які, як вважається, допомагають мігрантам потрапити з Білорусі до Польщі, заходячи разом з ними, а потім повертаються у Білорусь та нібито отримують гонорар у розмірі понад 2000 доларів за виконане завдання. Серед таких затриманих - громадяни Туреччини, Іраку, Туркменістану, Азербайджану. Щодо таких осіб починають адміністративні провадження з метою повернення у країни походження.

Також повідомляють про п’ятьох затриманих за сприяння мігрантам, серед них громадяни України та Грузії.

Нагадаємо, з літа 2022 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Литва і Польща після цього почали будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Латвія нещодавно продовжила до травня режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю, аби мати юридичні інструменти для боротьби з нелегальною міграцією.