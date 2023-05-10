У Швеції стався вибух на заводі із виробництва боєприпасів

У шведському місті Карлсборг в середу, 10 травня, стався вибух на заводі із виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал SVT.

За даними екстених служб, внаслідок вибуху одна людина отримала серйозні травми. Потерпілого доставили до лікарні.

Наразі не повідомляється, що стало причиною вибуху і якої сили він був.

Інцидент поки класифікується як нещасний випадок.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що за даними звіту Федерації американських науковців (FAS), на базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба.