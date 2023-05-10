В Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

В шведском городе Карлсборг в среду, 10 мая, произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.

По данным экстренных служб, в результате взрыва один человек получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Сейчас не сообщается, что стало причиной взрыва и какой силы он был.

Инцидент пока классифицируется как несчастный случай.

Напомним, в арпеле сообщалось, что согласно данным отчета Федерации американских ученых (FAS), на базе США в Нидерландах могла быть повреждена ядерная бомба.