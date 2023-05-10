В Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов
Среда, 10 мая 2023, 19:00
В шведском городе Карлсборг в среду, 10 мая, произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT.
По данным экстренных служб, в результате взрыва один человек получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.
Сейчас не сообщается, что стало причиной взрыва и какой силы он был.
Инцидент пока классифицируется как несчастный случай.
Напомним, в арпеле сообщалось, что согласно данным отчета Федерации американских ученых (FAS), на базе США в Нидерландах могла быть повреждена ядерная бомба.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.