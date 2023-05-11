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У центрі Мілану прогримів потужний вибух, пожежа охопила автівки та одну з будівель

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Четвер, 11 травня 2023, 13:25

Потужний вибух у центрі Мілану, на вулиці П'єр Ломбардо, стався в четвер вранці. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Corriere della Sera.

За словами свідків, все почалося з фургона з кисневими балонами, які, ймовірно, призначалися для розташованого неподалік Італійського ауксологічного інституту. 

 

Деякі перехожі італійського міста бачили, як загорівся один з балонів, а потім пролунав дуже сильний вибух.

Пожежа також охопила чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку і квартири в сусідньому будинку. На місці працюють карети швидкої допомоги та пожежники. Карабінери оточили територію. Деякі будівлі евакуйовані.

Нагадаємо, у Швеції стався вибух на заводі із виробництва боєприпасів.

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