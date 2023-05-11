В центре Милана прогремел мощный взрыв, пожар охватил машины и одно из зданий
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Четверг, 11 мая 2023, 13:25
Четверг, 11 мая 2023, 13:25
Мощный взрыв в центре Милана, на улице Пьер Ломбардо, произошел в четверг утром.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Corriere della Sera.
По словам свидетелей, все началось с фургона с кислородными баллонами, которые, вероятно, предназначались для расположенного неподалеку Итальянского ауксологического института.
Некоторые прохожие итальянского города видели, как загорелся один из баллонов, а затем раздался очень сильный взрыв.
Пожар также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте работают кареты скорой помощи и пожарные. Карабинеры оцепили территорию. Некоторые здания эвакуированы.
Напомним, в Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.
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