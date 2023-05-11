В центре Милана прогремел мощный взрыв, пожар охватил машины и одно из зданий

Мощный взрыв в центре Милана, на улице Пьер Ломбардо, произошел в четверг утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Corriere della Sera.

По словам свидетелей, все началось с фургона с кислородными баллонами, которые, вероятно, предназначались для расположенного неподалеку Итальянского ауксологического института.

Некоторые прохожие итальянского города видели, как загорелся один из баллонов, а затем раздался очень сильный взрыв.

Пожар также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте работают кареты скорой помощи и пожарные. Карабинеры оцепили территорию. Некоторые здания эвакуированы.

Напомним, в Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.