У Британії сотні українських біженців стали бездомними - ВВС

У Великій Британії 302 домоволодіння в графстві Східний Мідленд, де розміщувалися українські біженці, подали заявки про бездомність.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

З 2022 року 6796 українців отримали тимчасовий притулок у графствах Дербішир, Ратленд, Лестершир, Ноттінгемшир, Нортгемптоншир та Лінкольншир.

Тапер українцям, які залишилися без житла, або знайдуть нове, або нових "спонсорів" — власників житла, які дозволяють тимчасово розміститися у себе. Також їм можуть допомогти у пошуках нового помешкання.

Минулого року британська влада ініціювала програму Homes for Ukraine, щоб допомогти переселенцям, які втекли від війни. Вона дозволяє громадянам України та їхнім родинам переїхати до Великої Британії за наявності спонсора, який би надав місце проживання на півроку та більше.

Завдяки цій програмі тисячі українців переїхали до Східного Мідленду, але через рік деякі домовласники більше не змогли надавати їм підтримку.

Більшості українських громадян, які знаходять нове житло, не потрібно подавати заяви про бездомність. У графстві Дербішир місцева влада зафіксувала, що майже половині українців, які отримали житло, згодом довелося переїхати.

Місцева влада гарантує, що українцям швидко знайдуть нових "спонсорів" або тимчасове житло поки ведуться пошуки постійного місця проживання. Або ж нададуть підтримку для самостійних пошуків житла.

Нагадаємо, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України. Найбільше прийняла Німеччина.

Європейська комісія раніше повідомляла, що готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно, до 2025 року.