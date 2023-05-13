Німеччина відмовиться від своїх бойових гелікоптерів Tiger до 2038 року
Німеччина планує поступово відмовитися від своїх бойових гелікоптерів Tiger до 2038 року та з часом замінити їх легкими військовими вертольотами H145M, виготовленими, як і Tiger, компанією Airbus.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини в суботу, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Рішення було очікуваним, оскільки Німеччина фактично вийшла з багатонаціональної програми модернізації вертольотів багато років тому, тоді як Франція та Іспанія в 2022 році погодилися взяти у ній участь.
Берлін неодноразово скаржився на низьку готовність Tiger до операцій через технічні проблеми.
Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що парк вертольотів Tiger буде виведений з експлуатації до 2038 року, якщо не буде вжито додаткових заходів, підтвердивши повідомлення газети Sueddeutsche Zeitung.
За її словами, міністерство розглянуло різні сценарії і вирішило, що програма модернізації вертольотів має занадто багато ризиків щодо вартості і своєчасності виконання, щоб брати в ній участь.
Замість того, щоб продовжувати експлуатацію Tiger, міністерство планує закупити у Airbus легкі військові вертольоти H145M, щоб мати можливість виконати свої зобов'язання перед НАТО в майбутньому.
Міністерство планує представити угоду бюджетному комітету парламенту на затвердження до кінця року.
У березні повідомляли, що Міністерство оборони Німеччини хоче купити 82 цивільних вертольоти Airbus H-145M і переобладнати деякі з них у бойові.