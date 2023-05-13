Германия откажется от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года

Германия планирует постепенно отказаться от своих боевых вертолетов Tiger до 2038 года и со временем заменить их легкими военными вертолетами H145M, изготовленными, как и Tiger, компанией Airbus.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии в субботу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Решение было ожидаемым, поскольку Германия фактически вышла из многонациональной программы модернизации вертолетов много лет назад, тогда как Франция и Испания в 2022 году согласились принять в ней участие.

Берлин неоднократно жаловался на низкую готовность Tiger к операциям из-за технических проблем.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что парк вертолетов Tiger будет выведен из эксплуатации до 2038 года, если не будут приняты дополнительные меры, подтвердив сообщение газеты Sueddeutsche Zeitung.

По ее словам, министерство рассмотрело различные сценарии и решило, что программа модернизации вертолетов имеет слишком много рисков в отношении стоимости и своевременности выполнения, чтобы участвовать в ней.

Вместо того, чтобы продолжать эксплуатацию Tiger, министерство планирует закупить у Airbus легкие военные вертолеты H145M, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед НАТО в будущем.

Министерство планирует представить соглашение бюджетному комитету парламента на утверждение до конца года.

В марте сообщалось, что Министерство обороны Германии хочет купить 82 гражданских вертолета Airbus H-145M и переоборудовать некоторые из них в боевые.