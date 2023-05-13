Боррель: ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні і зробить це

ЄС має прискорити постачання боєприпасів в Україну: лише в районі Бахмута українським військам щодня потрібно 1000 артилерійських снарядів.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з українським колегою Дмитром Кулебою, повідомляє "Європейська правда".

Боррель сказав, що Кулеба повідомив своїм колегам із ЄС на зустрічі у Стокгольмі, що Києву потрібна додаткова підтримка для захисту від вторгнення Росії.

"Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба. – Ред.) назвав мені лише цифру: в районі Бахмута, де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць Росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню", – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС може прискорити постачання, Боррелль сказав, що країнам-членам доведеться звернутись до власних запасів та долати логістичні труднощі.

"Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік (боєприпасів. – Ред.) продовжується.

Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Але ви знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося", – пообіцяв Боррель.

У березні міністри ЄС схвалили план вартістю не менше 2 млрд євро щодо постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів та ракет протягом 12 місяців.

План передбачає постачання країнами ЄС снарядів із власних запасів та спільне розміщення нових замовлень.

Боррелль сказав, що Україна особливо потребує боєприпасів дальнього радіусу дії, "бо росіяни бомбять здалеку". "Українці повинні мати змогу досягти... такої ж дальності", – зауважив Боррель.

Виступаючи перед зустріччю, Кулеба також сказав, що артилерійські боєприпаси дальньої дії будуть у центрі уваги обговорення.

У суботу Німеччина оголосила про надання військової допомоги Україні у розмірі 2,7 мільярда євро, що є найбільшим пакетом допомоги після вторгнення Росії та пообіцяла подальшу підтримку.