Боррель: ЕС должен ускорить поставки боеприпасов Украине и сделает это

ЕС должен ускорить поставки боеприпасов в Украину: только в районе Бахмута украинским войскам ежедневно требуется 1000 артиллерийских снарядов.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает "Европейская правда".

Боррель сказал, что Кулеба сообщил своим коллегам из ЕС на встрече в Стокгольме, что Киеву нужна дополнительная поддержка для защиты от вторжения России.

"Конечно, мы должны ускорить поддержку. Он (Кулеба. – Ред.) назвал мне только цифру: в районе Бахмута, где идут бои, Украине нужно около 1000 артиллерийских выстрелов в сутки. 1000 в день, только в Бахмуте. Чтобы иметь представление об интенсивности боевых действий и огневой мощи России и как украинцы могут противостоять этой непрерывной и систематической бомбардировке", – сказал Боррель.

Отвечая на вопрос о том, как ЕС может ускорить поставки, Боррелль сказал, что странам-членам придется обратиться к собственным запасам и преодолевать логистические трудности.

"Я уверен, что разговор с министром Кулебой будет передан в столицы министрами иностранных дел. Я попросил всех передать это сообщение министрам обороны. Поток (боеприпасов. – Ред.) продолжается.

Я уверен, что он будет увеличиваться, потому что у нас есть финансовые возможности. Это не вопрос финансирования, это вопрос логистики. Но вы знаете, война – это логистика. Сегодня, если мы не поставим Украине боеприпасы, Украина не сможет себя защитить. Мы будем ускоряться", – пообещал Боррель.

В марте министры ЕС одобрили план стоимостью не менее 2 млрд евро по поставкам Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов и ракет в течение 12 месяцев.

План предусматривает поставки странами ЕС снарядов из собственных запасов и совместное размещение новых заказов.

Боррелль сказал, что Украина особенно нуждается в боеприпасах дальнего радиуса действия, "потому что русские бомбят издалека". "Украинцы должны иметь возможность достичь... такой же дальности", – отметил Боррель.

Выступая перед встречей, Кулеба также сказал, что артиллерийские боеприпасы дальнего действия будут в центре внимания обсуждения.

В субботу Германия объявила о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 миллиарда евро, что является крупнейшим пакетом помощи после вторжения России и пообещала дальнейшую поддержку.