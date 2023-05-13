Джерела в уряді Німеччини підтвердили візит Зеленського у неділю
Урядові кола у Берліні підтвердили німецькому агентству DPA в суботу, що у неділю відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до країни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
До останнього було незрозуміло, приїде Зеленський в Німеччину у суботу ввечері чи тільки в неділю. Точна програма президента України на неділю також поки не відома.
У той самий час німецька поліція оголосила про посилення заходів безпеки протягом неділі на тлі повідомлень про візит президента Зеленського.
"Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину в неділю, щоб прийняти престижну премію Карла Великого від імені українського народу", – повідомили агентству офіційні джерела.
Крім того, ймовірний візит Зеленського до Берліна для зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.
Востаннє Зеленський був у Німеччині за кілька днів до російського вторгнення в лютому 2022 року як учасник Мюнхенської конференції з безпеки.
Довгий час після початку повномасштабної війни президент України звинувачував німецький уряд у ваганні в поставках зброї в Україну. Однак після обіцянки основних бойових танків Leopard 2 ця критика вщухла.
В суботу 13 травня федеральний уряд Німеччини оголосив про ще один багатомільярдний пакет зброї для України.
12 травня в суботу Зеленський перебуває з візитом в Італії.