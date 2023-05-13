Источники в правительстве Германии подтвердили визит Зеленского в воскресенье 

Правительственные круги в Берлине подтвердили немецкому агентству DPA в субботу, что в воскресенье состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

До последнего было непонятно, приедет Зеленский в Германию в субботу вечером или только в воскресенье. Точная программа президента Украины на воскресенье также пока не известна.

В то же время немецкая полиция объявила об усилении мер безопасности в течение воскресенья на фоне сообщений о визите президента Зеленского.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию в воскресенье, чтобы принять престижную премию Карла Великого от имени украинского народа", – сообщили агентству официальные источники.

Кроме того, вероятен визит Зеленского в Берлин для встречи с канцлером Олафом Шольцом.

Последний раз Зеленский был в Германии за несколько дней до российского вторжения в феврале 2022 года как участник Мюнхенской конференции по безопасности.

Долгое время после начала полномасштабной войны президент Украины обвинял немецкое правительство в колебании в поставках оружия в Украину. Однако после обещания основных боевых танков Leopard 2 эта критика утихла.

В субботу 13 мая федеральное правительство Германии объявило о еще одном многомиллиардном пакете оружия для Украины.

12 мая в субботу Зеленский находится с визитом в Италии.