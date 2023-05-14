В Україну вдруге за час великої війни приїде делегація німецьких "Лівих"

Наступного тижня в Україну вдруге за час повномасштабної війни приїде делегація від фракції німецьких "Лівих" у Бундестазі.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Речник фракції оголосив, що поїздка відбудеться з вівторка по неділю наступного тижня. Делегація на чолі з лідером фракції Дітмаром Барчем відвідає Київ, Бучу та Ірпінь, а також планує поїздку на Харківщину

У рамках поїздки плануються зустрічі з низкою посадовців та громадських діячів і представниками гуманітарних організацій, візити до лікарень.

Видання зазначає, що це друга така поїздка німецьких "Лівих" за час повномасштабної війни, перша відбулася у травні 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня перед очікуваним візитом Зеленського до Берліна голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот висловився на підтримку членства України в НАТО.