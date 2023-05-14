В Украину второй раз за время большой войны приезжает делегация немецких "Левых"

На следующей неделе в Украину второй раз за время полномасштабной войны приедет делегация от фракции немецких "Левых" в Бундестаге.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представитель фракции объявил, что поездка состоится со вторника по воскресенье на следующей неделе. Делегация во главе с лидером фракции Дитмаром Барчем посетит Киев, Бучу и Ирпень, а также планирует поездку в Харьковскую область

В рамках поездки планируются встречи с рядом должностных лиц и общественных деятелей и представителями гуманитарных организаций, визиты в больницы.

Издание отмечает, что это вторая такая поездка немецких "Левых" за время полномасштабной войны, первая состоялась в мае 2022 года.

Напомним, на этой неделе перед ожидаемым визитом Зеленского в Берлин председатель комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот высказался в поддержку членства Украины в НАТО.