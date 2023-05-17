Білий дім не планує просити додаткове фінансування для України: Необхідні ресурси є

У Білому домі заявили, що наразі не планують звертатися до Конгресу з проханням про виділення додаткових коштів на підтримку України до кінця фінансового року.

Про це у коментарі CNN сказав представник Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Завдяки двопартійній підтримці України в Конгресі, ми вважаємо, що у нас є необхідні ресурси до кінця цього фінансового року. З наближенням кінця фінансового року ми переглянемо можливу необхідність у додаткових ресурсах", – зазначив він.

Ця заява Білого дому з'явилася після того, як деякі чиновники адміністрації, законодавців і співробітників Конгресу висловиили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

Раніше представники адміністрації повідомляли що бюджетному департаменту Білого дому, ймовірно, доведеться просити Конгрес про надання Україні додаткового фінансування, коли кошти з поточного обсягу фінансування буде вичерпано.

Наразі США надають Україні військову підтримку як безпосередньо із запасів Пентагону, що потребує фінансування для їх поповнення, так і шляхом замовлення певних видів озброєння через Ініціативу сприяння безпеці України.

Між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Як повідомляли ЗМІ, ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України.

Саме в межах цього бюджету було оголошено останній пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли зокрема додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси та артилерійські снаряди.

Раніше в Білому домі запевняли, що мають підтверджений план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на увесь 2023 рік, і розбіжності між політичними силами на це не вплинуть.