Белый дом не планирует просить дополнительное финансирование для Украины: Необходимые ресурсы есть

В Белом доме заявили, что пока не планируют обращаться к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных средств на поддержку Украины до конца финансового года.

Об этом в комментарии CNN сказал представитель Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Благодаря двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе, мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года. С приближением конца финансового года мы пересмотрим возможную необходимость в дополнительных ресурсах", – отметил он.

Это заявление Белого дома появилось после того, как некоторые чиновники администрации, законодателей и сотрудников Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

Ранее представители администрации сообщали что бюджетному департаменту Белого дома, вероятно, придется просить Конгресс о предоставлении Украине дополнительного финансирования, когда средства из текущего объема финансирования будут исчерпаны.

Сейчас США оказывают Украине военную поддержку как непосредственно из запасов Пентагона, что требует финансирования для их пополнения, так и путем заказа определенных видов вооружения через Инициативу содействия безопасности Украины.

Между Конгрессом и Белым домом до сих пор продолжаются переговоры о поднятии потолка государственного долга, в обмен на что Конгресс требует значительно сократить расходы. Как сообщают СМИ, эти переговоры, которые касаются и оборонного бюджета на 2024 год, могут усложнить финансирование Украины.

Именно в рамках этого бюджета был объявлен последний пакет военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов, в который вошли в частности дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы и артиллерийские снаряды.

Ранее в Белом доме уверяли, что имеют подтвержденный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.