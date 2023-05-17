У Georgian Airways грубо відповіли грузинам, обуреним відновленням рейсів до РФ

Авіакомпанія Georgian Airways опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії, назвавши протестувальників "нікчемами".

Як пише "Європейська правда", заяву опублікували на офіційній сторінці компанії у Facebook нібито від імені співробітників, її переклад з грузинської наводять "Ехо Кавказу" та "Новости-Грузия".

Приводом стали негативні коментарі під оголошенням, що з 20 травня авіакомпанія почне літати до Росії, якщо на той момент отримає всі необхідні дозволи, а також акція протесту під головним офісом Georgian Airways.

Відповідь почали фразою "Геть брудні руки від Georgian Airways!" і твердженням, що проти авіакомпанії почали "брудну кампанію", що вона не політична організація і "має виконувати замовлення грузинського народу" і виконувати ті рейси, на які є запит.

У заяві відкидають звинувачення у байдужості, відсутності патріотизму і "зраді" в такому рішенні, нагадавши, що під час війни в Абхазії літаки Georgian Airways вивозили людей буквально із зони бойових дій, а під час війни у 2008 році виконували рейси для західних журналістів, які прямували у Грузію висвітлювати події.

"Нас не змогли налякати артилерія і танки, військові літаки ворога. Тим більш не зможуть налякати такі комічні нікчеми, як ви", – пишуть у заяві.

Через таку тональність заява викликала резонанс у грузинських соцмережах, деякі користувачі висловлюють припущення, що сторінку компанії зламали і звернення опублікували сторонні особи.

Після все більшого розголосу режим коментарів на сторінці обмежили, сам пост залишається відкритим.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

За останні дні Грузія дозволила двом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ. За попередньою інформацією, авіасполучення між Росією і Грузією відновиться 19 травня.

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