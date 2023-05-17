В Georgian Airways грубо ответили грузинам, возмущенным возобновлением рейсов в РФ

Авиакомпания Georgian Airways опубликовала открытое письмо в ответ на протесты под ее главным офисом против возобновления прямых рейсов в Россию, назвав протестующих "ничтожествами".

Как пишет "Европейская правда", заявление опубликовали на официальной странице компании в Facebook якобы от имени сотрудников, его перевод с грузинского приводят "Эхо Кавказа" и "Новости-Грузия".

Поводом стали негативные комментарии под объявлением, что с 20 мая авиакомпания начнет летать в Россию, если на тот момент получит все необходимые разрешения, а также акция протеста под главным офисом Georgian Airways.

Ответ начали фразой "Прочь грязные руки от Georgian Airways!" и утверждением, что против авиакомпании начали "грязную кампанию", что она не политическая организация и "должна выполнять заказ грузинского народа" и выполнять те рейсы, на которые есть запрос.

В заявлении отвергают обвинения в равнодушии, отсутствии патриотизма и "предательстве" в таком решении, напомнив, что во время войны в Абхазии самолеты Georgian Airways вывозили людей буквально из зоны боевых действий, а во время войны в 2008 году выполняли рейсы для западных журналистов, которые направлялись в Грузию освещать события.

"Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы", – пишут в заявлении.

Из-за такой тональности заявление вызвало резонанс в грузинских соцсетях, некоторые пользователи высказывают предположение, что страницу компании взломали и обращение опубликовали посторонние лица.

После все большей огласки режим комментариев на странице ограничили, сам пост остается открытым.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

За последние дни Грузия разрешила двум авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ. По предварительной информации, авиасообщение между Россией и Грузией возобновится 19 мая.

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