Берлусконі виписали з лікарні після понад 40 днів госпіталізації 

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виписали з міланської лікарні Сан-Раффаеле в п'ятницю, через понад 40 днів після того, як його госпіталізували для лікування пов'язаної з хронічною лейкемією легеневої інфекції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Телеканал новин SkyTG24 показав кадри, як Берлусконі вивозять у чорному лімузині, а джерело з його консервативної партії "Вперед, Італіє" підтвердило, що політик покинув лікарню Сан-Раффаеле.

Після госпіталізації лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз – рак крові.

Стан здоров'я Берлусконі погіршився в останні роки. Він переніс операцію на серці в 2016 році і неодноразово потрапляв до лікарні з моменту зараження COVID-19 три роки тому.

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" є частиною правої коаліції прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, хоча він не має жодної ролі в уряді.

Цього місяця Берлусконі надіслав два відеозвернення з лікарні до членів своєї партії та прихильників. На партійній конференції він заявив, що готовий повернутися до роботи.

Наразі немає визначеного спадкоємця, який би замінив Берлусконі на чолі "Вперед, Італіє", і не відомо, чи зможе партія триматися разом без його лідерства.

86-річний Берлусконі був терміново доставлений до лікарні 5 квітня і залишався в реанімації більше 10 днів, що викликало припущення про те, що його життя може бути в небезпеці.