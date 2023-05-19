Берлускони выписали из больницы после более 40 дней госпитализации

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы Сан-Раффаэле в пятницу, спустя более 40 дней после того, как его госпитализировали для лечения связанной с хронической лейкемией легочной инфекции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Телеканал новостей SkyTG24 показал кадры, как Берлускони вывозят в черном лимузине, а источник из его консервативной партии "Вперед, Италия" подтвердил, что политик покинул больницу Сан-Раффаэле.

После госпитализации врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови.

Состояние здоровья Берлускони ухудшилось в последние годы. Он перенес операцию на сердце в 2016 году и неоднократно попадал в больницу с момента заражения COVID-19 три года назад.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" является частью правой коалиции премьер-министра Джорджии Мелони, хотя он не имеет никакой роли в правительстве.

В этом месяце Берлускони направил два видеообращения из больницы к членам своей партии и сторонникам. На партийной конференции он заявил, что готов вернуться к работе.

Пока нет определенного наследника, который бы заменил Берлускони во главе "Вперед, Италия", и не известно, сможет ли партия держаться вместе без его лидерства.

86-летний Берлускони был срочно доставлен в больницу 5 апреля и оставался в реанимации более 10 дней, что вызвало предположение о том, что его жизнь может быть в опасности.