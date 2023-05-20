Посол України обурився порадами МЗС Польщі про те, як Зеленський має "перепросити за Волинь"

Посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року.

Про це йдеться в коментарі посла у Facebook, який цитує "Європейська правда".

Зварич послався на інтерв’ю речника міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіни порталу Onet, де той сказав, що з боку президента України "бракує розуміння" важливості теми Волині для поляків.

За словами Ясіни, діалогу з проблемних питань відносин України й Польщі на рівні президентів не вистачає.

"Президент Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності як Україна… Вибачитися і попросити, будь ласка, вибачення. Ця формула дуже добре працює у випадку польсько-українських відносин, і її досі бракує", – сказав він.

"Ми, поляки, взяли на себе відповідальність як польська держава за злочини, скоєні нашою державою проти українців. З боку України такої відповідальності бракує, хоча багато чого змінилося на краще", – додав речник польського МЗС.

У відповідь на це український посол у Варшаві заявив, що будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що ми повинні робити стосовно нашого спільного минулого, є "неприйнятними і прикрими".

"Ми пам’ятаємо історію, готові до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликаємо до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу", – наголосив Зварич.

Дипломат також нагадав "формулу справжнього примирення в українсько-польських відносинах" – "прощаємо і просимо пробачення", яка передбачає визнання помилок із обох сторін.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.