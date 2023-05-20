Посол Украины возмутился советами МИД Польши о том, как Зеленский должен "извиниться за Волынь"

Посол в Польше Василий Зварич назвал неприемлемыми попытки навязать Украине и президенту Владимиру Зеленскому то, как они должны относиться к ситуации с Волынской трагедией 1943 года.

Об этом говорится в комментарии посла в Facebook, который цитирует "Европейская правда".

Зварич сослался на интервью представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясины порталу Onet, где тот сказал, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для поляков.

По словам Ясины, диалога по проблемным вопросам отношений Украины и Польши на уровне президентов не хватает.

"Президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности как Украина... Извиниться и попросить, пожалуйста, извинения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает", – сказал он.

"Мы, поляки, взяли на себя ответственность как польское государство за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности не хватает, хотя многое изменилось к лучшему", – добавил представитель польского МИД.

В ответ на это украинский посол в Варшаве заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать в отношении нашего общего прошлого, являются "неприемлемыми и досадными".

"Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", – подчеркнул Зварич.

Дипломат также напомнил "формулу настоящего примирения в украинско-польских отношениях" – "прощаем и просим прощения", которая предусматривает признание ошибок с обеих сторон.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.