Прем’єрка Литви пригрозила відставкою після саміту НАТО

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що якщо парламент не схвалить рішення президії християнських демократів про проведення дострокових виборів, вона подасть заяву про відставку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

За словами прем'єрки, така відставка уряду була б можливо після саміту НАТО.

"Якщо парламент не наважиться на перезавантаження, якщо мати на увазі, що в цій історії складно знайти білих, пухнастих і праведників, які могли б судити інших, я просто подам заяву про відставку, це означає, що уряд піде у відставку після саміту НАТО", – сказала Шимоніте.

Прем'єрка також згадала, що наступного тижня ухвалить рішення за заявою про відставку міністра науки, освіти і спорту Юргіти Шюгждінене.

"Що стосується Шюгждінене, у мене є 5 робочих днів, за час яких я маю ухвалити рішення і я його ухвалю", – сказала вона.

Нагадаємо, що на засіданні президії християнських демократів у п'ятницю було ухвалено рішення провести дострокові вибори до парламенту. В іншому разі керівництво партії розглядатиме питання відставки всього уряду. Оголосити дострокові вибори може парламент. Це рішення мають ухвалити щонайменше 3/5 від загальної кількості депутатів. Вибори до парламенту мають відбутися протягом 3 місяців після ухвалення рішення.

Крім того, консерватори зобов'язали фракцію найближчим часом подати на удосконалення порядок про використання коштів на канцтовари в муніципалітетах.

На початку травня литовський громадський діяч Андрюс Тапінас, відомий в Україні зборами коштів на військову допомогу, заявив, що міністерка освіти Юргіта Шюгждінене на посаді членкині муніципальної ради міста Каунас нібито привласнила собі 13 816 євро.

Тапінас, посилаючись на власну інформацію, заявив, що до привласнення коштів причетні й інші члени Каунаської муніципальної ради.

Зрештою в середу міністерка освіти Литви подала заяву про відставку. Але лідер литовських консерваторів і міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс ініціював скликання засідання партії, на якому мали вирішитись подальші кроки політсили.