Премьер Литвы пригрозила отставкой после саммита НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что если парламент не одобрит решение президиума христианских демократов о проведении досрочных выборов, она подаст заявление об отставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По словам премьера, такая отставка правительства была бы возможна после саммита НАТО.

"Если парламент не решится на перезагрузку, если иметь в виду, что в этой истории сложно найти белых, пушистых и праведников, которые могли бы судить других, я просто подам заявление об отставке, это означает, что правительство уйдет в отставку после саммита НАТО", – сказала Шимоните.

Премьер также упомянула, что на следующей неделе примет решение по заявлению об отставке министра науки, образования и спорта Юргиты Шюгждинене.

"Что касается Шюгждинене, у меня есть 5 рабочих дней, за время которых я должна принять решение и я его приму", – сказала она.

Напомним, что на заседании президиума христианских демократов в пятницу было принято решение провести досрочные выборы в парламент. В противном случае руководство партии будет рассматривать вопрос отставки всего правительства. Объявить досрочные выборы может парламент. Это решение должны принять не менее 3/5 от общего количества депутатов. Выборы в парламент должны состояться в течение 3 месяцев после принятия решения.

Кроме того, консерваторы обязали фракцию в ближайшее время подать на усовершенствование порядок об использовании средств на канцтовары в муниципалитетах.

В начале мая литовский общественный деятель Андрюс Тапинас, известный в Украине сборами средств на военную помощь, заявил, что министр образования Юргита Шюгждинене в должности члена муниципального совета города Каунас якобы присвоила себе 13 816 евро.

Тапинас, ссылаясь на собственную информацию, заявил, что к присвоению средств причастны и другие члены Каунасского муниципального совета.

В итоге в среду министр образования Литвы подала заявление об отставке. Но лидер литовских консерваторов и министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис инициировал созыв заседания партии, на котором должны были решиться дальнейшие шаги политсилы.