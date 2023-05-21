У Хорватії розбився літак з Нідерландів, люди на борту загинули

В суботу на заході Хорватії розбився голландський літак, троє громадян Нідерландів загинули.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Літак Cirrus SR20 зник з радарів невдовзі після полудня. Він прямував зі словенського міста Марібор до хорватського прибережного міста Пула. Імена загиблих поки що не повідомляються.

Літак розбився в лісистій місцевості Малий Маковнік, на горі Капела. Близько 120 рятувальників шукали літак і пасажирів минулого вечора, в тому числі за допомогою дронів і гелікоптерів. Уламки розбитого літака були знайдені рятувальниками відразу після 19:00.

Начальник відділу розслідування авіакатастроф Данко Петрін каже, що вивчаються записи управління повітряним рухом, спілкування з пілотом, радари та інші дані, щоб отримати повну картину того, що сталося. За словами Петріна, слідство має визначити, чи зіграв роль у катастрофі туман, який спостерігався учора: "Погана погода не означає автоматично, що вона є причиною катастрофи".

Реєстраційний номер належить приватному літаку, який був орендований роттердамською компанією.

Як повідомили NOS у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, територія, де впав літак", є важкодоступною, оскільки там досі залишаються міни, встановлені після війни в Югославії в 1990-х роках. Тому рятувальники повинні діяти з обережністю.

Нагадаємо, літак із туристами зазнав аварії у швейцарських горах біля кордону із Францією в суботу вранці.