В Хорватии разбился самолет из Нидерландов, люди на борту погибли

В субботу на западе Хорватии разбился голландский самолет, трое граждан Нидерландов погибли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Самолет Cirrus SR20 исчез с радаров вскоре после полудня. Он направлялся из словенского города Марибор в хорватский прибрежный город Пула. Имена погибших пока не сообщаются.

Самолет разбился в лесистой местности Малый Маковник, на горе Капела. Около 120 спасателей искали самолет и пассажиров минувшим вечером, в том числе с помощью дронов и вертолетов. Обломки разбившегося самолета были найдены спасателями сразу после 19:00.

Начальник отдела расследования авиакатастроф Данко Петрин говорит, что изучаются записи управления воздушным движением, общения с пилотом, радары и другие данные, чтобы получить полную картину случившегося. По словам Петрина, следствие должно определить, сыграл ли роль в катастрофе туман, который наблюдался вчера: "Плохая погода не означает автоматически, что она является причиной катастрофы".

Регистрационный номер принадлежит частному самолету, который был арендован роттердамской компанией.

Как сообщили NOS в Министерстве иностранных дел Нидерландов, территория, где упал самолет", является труднодоступной, поскольку там до сих пор остаются мины, установленные после войны в Югославии в 1990-х годах. Поэтому спасатели должны действовать с осторожностью.

Напомним, самолет с туристами потерпел крушение в швейцарских горах возле границы с Францией в субботу утром.