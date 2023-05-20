У горах Швейцарії розбився туристичний літак, є загиблі

Літак із туристами зазнав аварії у швейцарських горах біля кордону із Францією в суботу вранці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це першим повідомив швейцарський телеканал RTN.

За даними ЗМІ, літак розбився в гористій місцевості в районі громади Ле-Пон-де-Мартель, що у кантоні Невшатель біля французького кордону.

Аварія сталась у суботу вранці близько 10:20 за місцевим часом. Представник кантональної поліції підтвердив RTN, що кілька людей загинули.

Скільки саме пасажирів були на літаку, поки не оголошувалось. На місці падіння літака працюють рятувальники, поліція й слідчі, територія тимчасово закрита для відвідування.

Пізніше інформацію про аварію в коментарі агенції Keystone-SDA підтвердив прессекретар поліції кантону Невшатель Жорж-Андре Лозуе.

Він відмовився наводити подробиці, зазначивши, що спершу правоохоронці хочуть повідомити про аварію сім'ї загиблих. Офіційна заява буде опублікована ближче до вечора суботи, зазначив Лозуе.

Прогноз погоди на суботу в Невшателі передбачав хмарність, але без сильного вітру.