Глава МЗС Литви: Поки в РФ при владі нинішній режим, ніхто не в безпеці

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія продовжує становити загрозу для всього світу, поки у владі в країни перебуває нинішній режим.

Про це він сказав під час щорічного Вільнюського російського форуму, повідомляє "Європейська правда".

"Загроза, що походить від Росії за кремлівського режиму, зберігається, поки цей режим при владі, ніхто в Європі і світі не може почуватися в безпеці", – зазначив глава литовського МЗС.

За його словами, у нинішній ситуації важливо продовжувати всебічно допомагати Україні.

"Однак при цьому ми хочемо бачити активну опозицію Володимиру Путіну не тільки за кордоном, а й у самій Росії, яка не тільки хоче, а й прагне змін у російській політичній системі. Тільки так може з'явитися реальна альтернатива путінському режиму, чого ми не бачимо зараз", – додав Ландсбергіс.

Раніше начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон заявляв, що Росія буде "мстивою", якщо програє війну в Україні, і становить пряму загрозу для Великої Британії.