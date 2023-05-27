Глава ВПС Британії: Росія становитиме небезпеку для НАТО після поразки в Україні

Росія буде "мстивою", якщо програє війну в Україні, і становить пряму загрозу для Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник штабу ВПС Британії сер Майк Вігстон в інтерв'ю The Telegraph.

Вігстон вважає, що російські військово-повітряні сили, надводний флот і підводні човни становлять загрозу для Британії та НАТО, і що це те, "на чому ми повинні зосередити свою увагу".

Він попередив, що загроза збережеться або навіть посилиться, якщо російського президента Владіміра Путіна усунуть від влади.

"Коли конфлікт в Україні закінчиться і Україна відновить свої кордони, як вона і повинна зробити, ми матимемо ушкоджену, мстиву і жорстоку Росію, чиї засоби заподіяння шкоди нам – це повітряні атаки, ракетні атаки і підводні атаки", – сказав він.

Нагадаємо, близько 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 винищувачах у Великій Британії.

Раніше Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16. До коаліції вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.