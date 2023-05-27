Глава МИД Литвы: Пока в РФ у власти нынешний режим, никто не в безопасности

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия продолжает представлять угрозу для всего мира, пока у власти в стране находится нынешний режим.

Об этом он сказал во время ежегодного Вильнюсского российского форума, сообщает "Европейская правда".

"Угроза, исходящая от России при кремлевском режиме, сохраняется, пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности", – отметил глава литовского МИД.

По его словам, в нынешней ситуации важно продолжать всесторонне помогать Украине.

"Однако при этом мы хотим видеть активную оппозицию Владимиру Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хочет, но и стремится к изменениям в российской политической системе. Только так может появиться реальная альтернатива путинскому режиму, чего мы не видим сейчас", – добавил Ландсбергис.

Ранее начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон заявлял, что Россия будет "мстительной", если проиграет войну в Украине, и представляет прямую угрозу для Великобритании.