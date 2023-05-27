У Британії відпустили чоловіка, який в'їхав на авто в огорожу резиденції прем’єра
У Великій Британії чоловіка, який на автомобілі врізався у ворота резинденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт в Лондоні, відпустили на час розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
У четвер чоловікові висунули звинувачення у злочинне заподіяння шкоди і небезпечному водінні.
Поліція повідомила, що його відпустили на час подальшого розслідування цього інциденту.
Лондонська поліція підтвердила, що аварія не розглядається як "пов'язана з тероризмом", але заявила, що співробітники контртерористичного підрозділу допомагають у розслідуванні.
Також повідомляється, що підозрюваному висунули окреме звинувачення у поширенні непристойних зображень дітей, однак поліція не повідомила подробиць щодо цього.
Нагадаємо, 25 травня У резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стрит в’їхав автомобіль. Постраждалих у результаті інциженту не було, але дорогу Вайтхолл, яка пролягає повз Даунінг-стрит, поліція огородила.