В Британии отпустили мужчину, который въехал на авто в ограждение резиденции премьера

В Великобритании мужчину, который на автомобиле врезался в ворота резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, отпустили на время расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг мужчине предъявили обвинения в преступном причинении вреда и опасном вождении.

Полиция сообщила, что его отпустили на время дальнейшего расследования этого инцидента.

Лондонская полиция подтвердила, что авария не рассматривается как "связанная с терроризмом", но заявила, что сотрудники контртеррористического подразделения помогают в расследовании.

Также сообщается, что подозреваемому выдвинули отдельное обвинение в распространении непристойных изображений детей, однако полиция не сообщила подробностей по этому поводу.

Напомним, 25 мая в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит въехал автомобиль, его водителя арестовали. Пострадавших в результате инцидента не было, но дорогу Уайтхолл, которая пролегает мимо Даунинг-стрит, полиция оградила.