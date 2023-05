Авто в’їхало в огорожу резиденції прем’єра Британії, ніхто не постраждав

У резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії – Даунінг-стрит – в четвер удень в’їхав автомобіль, його водія арештували.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила поліція Лондона.

Згідно із заявою правоохоронців, приблизно о 16:20 за місцевим часом (18:20 за Києвом) з воротами Даунінг-стрит зіштовхнулась автівка.

BREAKING: First video of the car that crashed into Downing Street gates.https://t.co/PAiZ4D1jU3



