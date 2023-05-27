У Британії українські військові проходять навчання з ведення оборонного бою

У Великій Британії українські військовослужбовці проходять навчання з вогневої підготовки, зокрема, з ведення вогню відділенням зі стрілецької зброї в оборонному бою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського Генштабу у Facebook.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України", – йдеться у повідомленні.

Генштаб

Генштаб

Генштаб

Навчання проводять інструктори Збройних сил Великої Британії за програмою базової загальновійськової підготовки особового складу ЗСУ в межах багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс".

Раніше Генштаб показував фото з навчань у Британії, в рамках яких українські військові відпрацьовували ведення вогню з NLAW.