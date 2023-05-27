В Британии украинские военные проходят учения по ведению оборонительного боя

В Великобритании украинские военнослужащие проходят обучение по огневой подготовке, в частности, по ведению огня отделением из стрелкового оружия в оборонительном бою.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского Генштаба в Facebook.

"Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины", – говорится в сообщении.

Генштаб

Генштаб

Генштаб

Обучение проводят инструкторы Вооруженных сил Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс".

Ранее Генштаб показывал фото с учений в Британии, в рамках которых украинские военные отрабатывали ведение огня из NLAW.