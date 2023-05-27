В Британии украинские военные проходят учения по ведению оборонительного боя
Суббота, 27 мая 2023, 19:14
В Великобритании украинские военнослужащие проходят обучение по огневой подготовке, в частности, по ведению огня отделением из стрелкового оружия в оборонительном бою.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского Генштаба в Facebook.
"Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины", – говорится в сообщении.
Обучение проводят инструкторы Вооруженных сил Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки личного состава ВСУ в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс".
Ранее Генштаб показывал фото с учений в Британии, в рамках которых украинские военные отрабатывали ведение огня из NLAW.