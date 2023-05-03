Депутатка Бундестагу, яка активно підтримує Україну, скаржиться на погрози в соцмережах

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман стверджує, що отримує все більше особистих погроз, які вона пов’язує з активною підтримкою України в повномасштабній війні проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю Business Insider.

Штрак-Циммерманн і раніше критикували через різкі висловлювання, а також, зазначає вона, через зовнішній вигляд. Але з початком вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року вона стала отримувати набагато більше погроз.

Керівник апарату депутатки Бундестагу Корд Шульц розповідає, що на пошту і в соцмережах політикині пишуть, що вона "розпалювач війни", надсилають сексистські образи, порівнюють із Гітлером і публікують відфотошоплені зображення.

"Погрози розправою зростають", – каже Шульц, зазначаючи, що після кожного виступу Штрак-Циммерман вона отримує близько 600 нових повідомлень з погрозами. На цьому тлі їй почали виділяти тимчасову поліцейську охорону.

Зараз депутатка працює з юристами, аби відібрати погрози, які можна буде оскаржити в суді. З початку цього року за її заявами щомісяця поліція порушувала 250 кримінальних справ. Частині фігурантів призначали штраф у розмірі 500-1000 євро або підписку про невиїзд.

Громадська організація HateAid, яка відстежує поширення мови ворожнечі в Німеччині, стверджує, що у зв’язку з війною в Україні зростає рівень ворожості.

Як відомо, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн є активною прихильницею збільшення військової допомоги Україні.

Серед іншого, вона однією з перших у Німеччині підтримувала надання Україні танків Leopard і навчання українських військових ще до того, як техніка мала бути передана Києву.

Крім того, вона поклала на колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальність за рішення, які, на її думку, уможливили повномасштабний напад РФ на Україну.