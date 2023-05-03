Депутат Бундестага, которая активно поддерживает Украину, жалуется на угрозы в соцсетях

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман утверждает, что получает все больше личных угроз, которые она связывает с активной поддержкой Украины в полномасштабной войне против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью Business Insider.

Штрак-Циммерманн и раньше критиковали за резкие высказывания, а также, отмечает она, из-за внешнего вида. Но с началом вторжения России в Украину в феврале 2022 года она стала получать гораздо больше угроз.

Руководитель аппарата депутата Бундестага Корд Шульц рассказывает, что на почту и в соцсетях политику пишут, что она "разжигатель войны", присылают сексистские оскорбления, сравнивают с Гитлером и публикуют отфотошопленные изображения.

"Угрозы расправой растут", – говорит Шульц, отмечая, что после каждого выступления Штрак-Циммерман она получает около 600 новых сообщений с угрозами. На этом фоне ей начали выделять временную полицейскую охрану.

Сейчас депутат работает с юристами, чтобы отобрать угрозы, которые можно будет обжаловать в суде. С начала этого года по ее заявлениям ежемесячно полиция возбуждала 250 уголовных дел. Части фигурантов назначали штраф в размере 500-1000 евро или подписку о невыезде.

Общественная организация HateAid, которая отслеживает распространение языка вражды в Германии, утверждает, что в связи с войной в Украине растет уровень враждебности.

Как известно, председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн является активной сторонницей увеличения военной помощи Украине.

Среди прочего, она одной из первых в Германии поддерживала предоставление Украине танков Leopard и обучение украинских военных еще до того, как техника должна была быть передана Киеву.

Кроме того, она возложила на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель ответственность за решения, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное нападение РФ на Украину.