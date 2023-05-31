Прем’єр Косова назвав "надмірною" критику США через події на півночі країни

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті вважає, що критика його країни з боку Сполучених Штатів на тлі заворушень у північних муніципалітетах через суперечливі місцеві вибори була "надмірною реакцією".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Курті заявив в інтерв’ю Politico.

На думку косовського прем’єра, у випадку ситуації на півночі Косова йдеться про "невелику різницю у підходах" Приштини й Вашингтона.

"І я вважаю, що роздуми про санкції проти Косова видаються непропорційними і несправедливими. Я був здивований (реакцією США. – Ред.)", – сказав Курті в кулуарах конференції GLOBSEC у Братиславі.

Він додав, що був би готовий зустрітися з президентом Сербії Александаром Вучичем для обговорення ситуації, якщо така зустріч буде влаштована, та водночас заявив, що Захід займається "певним умиротворенням" Белграда, через що нинішня ситуація й виникла.

Як відомо, США та ЄС різко розкритикували Косово через рішення примусово призначити етнічних албанців мерами у муніципалітетах, де більшість населення становлять серби, незважаючи на те, що явка виборців на нещодавніх місцевих виборах становила менше 4%.

Під час сутичок серби закидали миротворчі сили НАТО, які забезпечували порядок на тлі заворушень, запалювальними пристроями, камінням і пляшками. 30 солдатів KFOR, в тому числі 19 угорців і 11 італійців, отримали поранення. Постраждали також 53 серби.

Після цього Альянс вирішив направити ще 700 військових до Косова.

У відповідь на поглиблення кризи Вашингтон пішов навіть на скасування участі Косова у військових навчаннях під проводом США і заявив, що зараз "не має особливого ентузіазму" допомагати Приштині рухатись до членства в ЄС і НАТО.