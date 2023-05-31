Премьер Косова назвал "чрезмерной" критику США из-за событий на севере страны

Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти считает, что критика его страны со стороны Соединенных Штатов на фоне беспорядков в северных муниципалитетах из-за противоречивых местных выборов была "чрезмерной реакцией".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Курти заявил в интервью Politico.

По мнению косовского премьера, в случае ситуации на севере Косова речь идет о "небольшой разнице в подходах" Приштины и Вашингтона.

"И я считаю, что размышления о санкциях против Косова кажутся непропорциональными и несправедливыми. Я был удивлен (реакцией США. – Ред.)", – сказал Курти в кулуарах конференции GLOBSEC в Братиславе.

Он добавил, что был бы готов встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем для обсуждения ситуации, если такая встреча будет устроена, и одновременно заявил, что Запад занимается "определенным умиротворением" Белграда, из-за чего нынешняя ситуация и возникла.

Как известно, США и ЕС резко раскритиковали Косово из-за решения принудительно назначить этнических албанцев мэрами в муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы, несмотря на то, что явка избирателей на недавних местных выборах составила менее 4%.

Во время столкновений сербы забросали миротворческие силы НАТО, которые обеспечивали порядок на фоне беспорядков, зажигательными устройствами, камнями и бутылками. 30 солдат KFOR, в том числе 19 венгров и 11 итальянцев, получили ранения. Пострадали также 53 серба.

После этого Альянс решил направить еще 700 военных в Косово.

В ответ на углубление кризиса Вашингтон пошел даже на отмену участия Косова в военных учениях под руководством США и заявил, что сейчас "не имеет особого энтузиазма" помогать Приштине двигаться к членству в ЕС и НАТО.