Німеччина направить до Словаччини системи MANTIS, які замінять Patriot

Німеччина до кінця року відправить Словаччині два зенітних артилерійських комплекси MANTIS.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Бундесверу.

Зазначається, що словацькі військовослужбовці вже навчаються роботі із системами MANTIS.

У Бундесвері наголосили, що з березня 2022 року посилюють протиповітряну оборону Альянсу, тимчасово розмістивши в Словаччині, зокрема, комплекс Patriot, який буде повернутий в Німеччину цього року.

MANTIS – зенітний артилерійський комплекс ближнього радіуса дії виробництва компанії Rheinmetall Defence. Призначений для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз, у тому числі пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

В грудні 2022 року тодішня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про рішення передати Словаччині дві батареї MANTIS з наявності Бундесверу. Ці установки прикриватимуть пунтки технічного обслуговування та ремонту переданої Німеччиною Україні важкої техніки.

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту НАТО у Вільнюсі.